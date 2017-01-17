Церемония открытия Игр-2024 в Лос-Анджелесе может пройти на двух аренах

Если Лос-Анджелес получит Олимпийские игры-2024, церемония открытия может состояться одновременно на двух аренах.

Это культовый для Лос-Анджелеса стадион «LA Memorial Coliseum«, а также новая арена Национальной футбольной лиги LA Stadium в голливудском парке. По замыслу организаторов церемония эстафеты Олимпийского огня должна начаться 19 июля на LA Memorial Coliseum, который вмещает 70 тысяч зрителей, пройдет по достопримечательностям Лос-Анджелеса и завершится на LA Stadium (100 тысяч мест). Все традиционные процедуры: парад сборных, произнесение клятв и зажжение огня пройдет на LA Stadium. Церемония закрытия пройдет на LA Memorial Coliseum, в то время как на LA Stadium будет онлайн-трансляция и хай-тек шоу.