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Олег Иванов: Полагаю, тренер по физподготовке пока стесняется, но скоро начнет нас гонять

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о начале зимних сборов команды.

- Переход с тепла Мальдив, где вы были во время отпуска, получился контрастным?
- Переход получился в теплые края. Правда, сначала заехали в Москву, лепить снеговиков. Сейчас вот лепим физическую форму.

- Тренеры сказали, что вы хорошо поработали над домашним заданием. Следовательно, чувствуете себя хорошо?
- Тренера наверное пошутили (смеется). Сейчас предстоит набирать кондиции.

- Обычно на первом сборе много беговой работы. А вы пока в основном работаете с мячом...
- Полагаю, тренер по физподготовке пока стесняется, но скоро начнет гонять нас.

- Как ощущения в целом?
- Соскучился по футболу, по команде - месяц был без ребят. Думаю, за сборы мы успеем надоесть друг другу. У нас в команде есть новичок, мы знаем Беришу, он играл за «Анжи». Достаточно квалифицированный футболист, быстрый, техничный. Нам только в плюс, что успели быстрее всех среагировать и подписать такого футболиста, - цитирует Иванова официальный сайт «Терека». 

После 17 туров грозненский клуб занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 28 очков. 30-летний Иванов в текущем сезоне провел 14 матчей за «Терек», забил один гол и отдал две результативные передачи. 

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