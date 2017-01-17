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Харри Кейн: Если «Тоттенхэм» продолжит играть так же и дальше – станет чемпионом

Источник:  Sky SportsКомментарии

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн высказался о перспективах команды в борьбе за чемпионство в премьер-лиге.

«Определенно, мы можем выиграть чемпионат. В прошлом сезоне мы были очень близки к этому. Участие в этой гонке стало отличным опытом для нас. Думаю, мы стали лучше как команда. Надеюсь, этот опыт поможет нам в нынешнем сезоне.

Команда набрала отличный ход, мы чувствуем уверенность. Если будем продолжать играть так же, нет причин, почему мы не сможем выиграть титул», – приводит Sky Sport слова Кейна.

Напомним, после 21-го тура «Тоттенхэм» занимает второе место, отставая от «Челси» на семь очков. «Шпоры» побеждают в семи матчах подряд.

В 22-м туре 21 января «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум».

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