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Сборная Ямайки по бобслею собирает деньги на тренера

Олег Чикирис
Олег Чикирис
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Ямайские бобслеисты собирают 60 тысяч долларов, чтобы нанять тренера для подготовки к Играм-2018.

«У нас есть талант, ест цель, есть дисциплина, но нет тренера, -- написали спортсмены на специализированном сайте для сбора пожертвований для спортсменов. – В 2018 году исполнится 30 лет с момента дебюта нашей сборной на зимних Играх – в Калгари-1988. С тренером мы могли бы не просто бороться за медаль, но и выиграть ее».

Добавим, что за восемь дней собрано 950 долларов из необходимых 60 тысяч.

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