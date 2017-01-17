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Павел Дацюк: Новый формат Матча звезд КХЛ повысит интерес

Источник:  КХЛКомментарии

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился ожиданиями от Матча звезд КХЛ-2017.

- Хочется, конечно, хорошо выступить. По команде от каждого дивизиона и мини-плей-офф – для меня это новый формат, который повысит спортивный интерес. Разбивка по дивизионам будет зрелищнее для болельщиков, а хоккеисты будут стараться выиграть, - приводит слова Дацюка официальный сайт КХЛ.

Напомним, Матч звезд КХЛ-2017 пройдет в Уфе с 21 по 22 января. 21 января состоится мастер-шоу, а 22-го – турнир, где сыграют команды от каждого дивизиона КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два полуфинала и финальный матч. Павел Дацюк назначен капитаном команды дивизиона Боброва, а Олег Знарок – ее главным тренером.

Предыдущие матчи звезд КХЛ проводились в формате Восток против Запада или Россияне против Легионеров.

Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренировать команды на Матче звезд КХЛ

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