Павел Дацюк: Новый формат Матча звезд КХЛ повысит интерес
Нападающий СКА Павел
Дацюк поделился ожиданиями от Матча звезд КХЛ-2017.
- Хочется, конечно, хорошо выступить. По команде от каждого
дивизиона и мини-плей-офф – для меня это новый формат, который повысит
спортивный интерес. Разбивка по дивизионам будет зрелищнее для болельщиков, а
хоккеисты будут стараться выиграть, - приводит слова Дацюка официальный сайт
КХЛ.
Напомним, Матч звезд КХЛ-2017 пройдет в Уфе с 21 по 22
января. 21 января состоится мастер-шоу, а 22-го – турнир, где сыграют команды
от каждого дивизиона КХЛ. Для выявления победителя будут проведены два
полуфинала и финальный матч. Павел Дацюк назначен капитаном команды дивизиона
Боброва, а Олег Знарок – ее главным тренером.
Предыдущие матчи звезд КХЛ проводились в формате Восток против Запада или Россияне против Легионеров.
Знарок, Квартальнов, Воробьев и Канарейкин будут тренировать команды на Матче звезд КХЛ