«Краснодар» готов заплатить за шведского футболиста Клаессона два млн евро
«Краснодар» готов заплатить за полузащитника «Эльфсборга» Виктора Клаессона около двух миллионов евро, сообщает Aftonbladet.
По информации источника, сумма трансфера может увеличиться, если футболист достигнет определенных успехов в «Краснодаре». Зарплата полузащитника при этом составит около 500 тысяч евро в год. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет ЦСКА.
За «Эльфсборг» полузащитник провел 177 матчей, забил 45 голов и сделал 37 голевых передач. Также на его счету восемь матчей и один гол в составе сборной Швеции.
Портал Transfermarkt.de оценивает Клаессона в 1,5 млн евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2018 года.
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