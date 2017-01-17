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«Краснодар» готов заплатить за шведского футболиста Клаессона два млн евро

Источник:  AftonbladetКомментарии

«Краснодар» готов заплатить за полузащитника «Эльфсборга» Виктора Клаессона около двух миллионов евро, сообщает Aftonbladet.

По информации источника, сумма трансфера может увеличиться, если футболист достигнет определенных успехов в «Краснодаре». Зарплата полузащитника при этом составит около 500 тысяч евро в год. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет ЦСКА. 

За «Эльфсборг» полузащитник провел 177 матчей, забил 45 голов и сделал 37 голевых передач. Также на его счету восемь матчей и один гол в составе сборной Швеции.

Портал Transfermarkt.de оценивает Клаессона в 1,5 млн евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2018 года. 

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