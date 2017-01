Арьен Роббен: Китай - это завершение карьеры. А я еще хочу играть на высоком уровне

Вингер «Баварии» и капитан сборной Голландии Арьен Роббен прокомментировал подписание нового контракта с мюнхенским грандом.

- Я провел прекрасное время в «Баварии», играю в одном из сильнейших клубов мира. Пожалуй, я даже не знаю, куда можно переходить в моем возрасте.

Китай? Это нечто совершенно иное. Вы должны четко понимать, что переезд в Китай – это окончание вашей карьеры. Я же хочу играть на самом высоком уровне настолько долго, насколько это возможно.

Деньги сами по себе меня никогда не привлекали, поэтому моя карьера сложилась именно так. Все мои мысли только о футболе, - рассказал Роббен.

Новый контракт Арьена с «Баварией» рассчитан до лета 2018 года.

Напомним, Роббен пришел в немецкую команду в августе 2009 года, перейдя в стан мюнхенцев из мадридского «Реала». С момента перехода Роббен провел в составе «Баварии» 219 матчей и забил 115 голов. В текущем сезоне он провел за немецкий клуб 10 матчей в чемпионате Германии, в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

