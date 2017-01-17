Павел Атьман: Спасибо Богданову за матч с Польшей

Разыгрывающий сборной России по гандболу Павел Атьман оценил игру команды в матче чемпионата мира с Польшей (24:20), особенно отметив голкипера Вадима Богданова.

«Эмоции самые положительные, мы выиграли очень важный матч, – приводит слова Атьмана официальный сайт Федерации гандбола России. – Игра получилась нервная, но самое главное – мы взяли два очка. Теперь будем готовиться к матчу с Францией.

На мой взгляд, в нападении мы отработали все, что планировали. А вот в игре в защите нам нужно прибавить. Атаки сборной Польши завершались голами, будем работать над своими ошибками.

Вадим Богданов играет в польской лиге и знает игроков сборной Польши, которые выступают в своем чемпионате. Спасибо ему за сегодняшний матч, он показал сумасшедшую игру. Спасибо ему!».

Напомним, в матче с Польшей Атьман забил пять голов.

После трех туров сборная России набрала четыре очка и обеспечила себе выход в 1/8 финала.

Во вторник в четвертом туре Россия сыграет с хозяевами турнира – сборной Франции, которая выиграла три матча и лидирует в группе A.