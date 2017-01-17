Павел Атьман: Спасибо Богданову за матч с Польшей
Разыгрывающий сборной
России по гандболу Павел Атьман оценил игру команды в матче чемпионата мира с
Польшей (24:20), особенно отметив голкипера Вадима Богданова.
«Эмоции самые положительные, мы выиграли очень важный матч, – приводит слова Атьмана официальный сайт Федерации гандбола России. – Игра получилась нервная, но самое главное – мы взяли два очка. Теперь будем готовиться к матчу с Францией.
На мой взгляд, в нападении мы отработали все, что планировали. А вот в игре в защите нам нужно прибавить. Атаки сборной Польши завершались голами, будем работать над своими ошибками.
Вадим Богданов играет в польской лиге и знает игроков сборной Польши, которые выступают в своем чемпионате. Спасибо ему за сегодняшний матч, он показал сумасшедшую игру. Спасибо ему!».
Напомним, в матче с Польшей Атьман забил пять голов.
После трех туров сборная России набрала четыре очка и обеспечила себе выход в 1/8 финала.
Во вторник в четвертом туре Россия сыграет с хозяевами турнира – сборной Франции, которая выиграла три матча и лидирует в группе A.