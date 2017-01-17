Тренер Южного: Мише стало плохо во время матча с Багдатисом, он начал задыхаться

Тренер теннисиста Михаила Южного Борис Собкин рассказал, почему его подопечный не смог доиграть матч с Маркосом Багдатисов в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

- Сегодня были экстремальные погодные условия. Реально на корте температура была сначала 34 градуса, потом 35. Но самое главное, что было очень душно. К вечеру погода начала меняться. Реально нечем было дышать, а все розыгрыши были очень долгие. Миша в какой-то момент начал задыхаться, в середине первого сета. После одного розыгрыша ему стало плохо, вызвали врача. Ему дали таблеток, сет доиграл. Начал играть второй и почувствовал, что ему плохо. Дыхания не хватало. К вечеру погода поменялась. Грустно, не повезло. Миша уже через два часа после матча отошел под кондиционером, - сказал Собкин.

При счете 6:3, 3:0 в пользу киприота россиянин снялся с матча. Матч продолжался около часа.