Дмитрий Кириченко: На сборе «Ростова» используем систему Бердыева, которая долго применялась в «Рубине» (видео)

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко рассказал о ходе подготовки команды к весеннему отрезку чемпионата России.

- На первом сборе много аэробной работы, которая проходит в интенсивном темпе. Используем систему Курбана Бекиевича, которая долгое время применялась в «Рубине».

День рождения пройдет в рабочем режиме. Я привык, что в этот день нахожусь на сборах, да и вообще не особый любитель гулянок, - заявил Кириченко.

Напомним, сегодня бывшему нападающему сборной России исполнилось 40 лет.

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Ростовчане в данный момент занимают седьмую строчку в турнирной таблице национального первенства.





