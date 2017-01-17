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Вадим Богданов: Я играю в Польше, эта сборная – моя команда

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

Голкипер сборной России по гандболу Вадим Богданов подвел итоги матча чемпионата мира с Польшей (24:20).

«Не скажу, что я сделал что-то исключительное, – приводит слова Богданова официальный сайт Федерации гандбола России. – Часть фарта тоже присутствовала, ведь без удачи нельзя. Мы разбирали броски игроков сборной Польши, спасибо нашему тренеру, который все досконально нам объяснил и расписал. Плюс я играю в польской лиге и многих игроков знаю.

Не буду скрывать, у меня было предчувствие, что выйду на площадку, потому что сборная Польши – это моя команда. Так и получилось, все прошло хорошо.

Как удалось поймать такой кураж? Дело в настрое. Тренерский штаб хорошо настроил нас в раздевалке, там были сказаны нужные слова».

Напомним, Богданов, выступающий за польский клуб «Азоты-Пулавы», отразил 11 из 30 бросков соперников.

Во вторник в четвертом туре Россия сыграет с Францией, которая лидирует в группе A, выиграв все три своих матча.

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