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Дмитрий Лунев: Новая редакция устава исключает должность Федерации бокса России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Вице-президент Федерации бокса России (ФБР) Дмитрий Лунев рассказал, что должность президента Федерации бокса России будет упразднена.

- По поручению исполкома рабочая группа подготовила новую редакцию устава федерации. В новой редакции усилена руководящая роль исполнительного комитета федерации. Как следствие, новая редакция устава исключает должность президента федерации. Также в проекте новой редакции устава предусмотрено, что возглавлять исполнительный комитет федерации вместо президента будет председатель исполкома, избираемый исполкомом из своего состава, - передает слова Лунева «Р-Спорт».

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