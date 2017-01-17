Гурьянов принес «Техасу» победу над «Сан-Антонио»

читайте также

Нужна ли КХЛ гвардия Брагина? Где продолжат карьеру лидеры нашей «молодежки» Обозреватель «Советского спорта» – о том, где и когда сыграют ближайшие матчи звездочки из сборной России, завоевавшей «бронзу» на МЧМ-2017.

Валерий Брагин: Я сказал ребятам – «Забудьте о США. Вся страна с нами…» Главный тренер сборной России Валерий Брагин после бронзового матча со шведами (2:1 ОТ) подвел итоги молодежного чемпионата мира.

Денис Гурьянов: Сам в шоке от своего гола Нападающий сборной России Денис Гурьянов прокомментировал победу в матче за третье место МЧМ-2017 со Швецией (2:1 ОТ).

Денис Гурьянов: Я знал, что надо исполнять по пять буллитов Нападающий сборной России Денис Гурьянов после поражения от сборной США в полуфинале молодежного чемпионата мира сообщил, что ему было известно о том, что в серии послематчевых буллитов исполняется по пять бросков.

Инфарктная серия буллитов. Как Россия проиграла полуфинал США (видео) Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о полуфинале молодежного чемпионата мира между сборными США и России.

Валерий Брагин: Гол с центра поля не удивил. У меня вот вратарь однажды забил! После матча Дания – Россия (0:4) наш главный тренер Валерий Брагин выступил перед журналистами.

Денис Гурьянов: Временами канадцам везло чуть больше, чем нам Нападающий молодежной сборной России Денис Гурьянов прокомментировал поражение команды в матче с Канадой (3:5).

Денис Гурьянов: Когда выходишь на игру, не думаешь о том, что в команде пять пятерок, а на ЧМ поедет – только четыре Форвард молодежной сборной России Денис Гурьянов прокомментировал контрольный матч с Данией (2:1 OT), в рамках подготовки к чемпионату мира в Торонто и Монреале.

Сергей Бойков: Подписал контракт с «Колорадо» по электронной почте Российский защитник Сергей Бойков подписал трехлетний контракт новичка с клубом «Колорадо Эвеланш». Ранее хоккеист выступал молодежной лиге в Канаде.

Второй состав молодежной сборной России забросил 14 шайб клубу третьего финского дивизиона В стартовом матче международного турнира среди молодежных команд «Кубок Черного моря» второй состав молодежной сборной России одержал победу над финским КИТом со счетом 14:1.

Артис Аболс: Тренерам сборной России тяжело собрать состав воедино Главный тренер «Лады» объяснил проблемы сборных России и Латвии, рассказал об отъезде Гурьянова и ребрендинге тольяттинского клуба.

Артис Аболс: Гурьянов должен был дождаться, когда его позовут в «Даллас», а не сам стучаться с просьбой взять его Главный тренер тольяттинской «Лады» рассказал об уходе из команды нападающего Дениса Гурьянова.

Денис Гурьянов подписал контракт с «Далласом» «Даллас» подписал контракт новичка с российским нападающим Денисом Гурьяновым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сергей Бойков: Будем выходить и играть с США как обычно Защитник молодежной сборной России Сергей Бойков поделился ожиданиями перед полуфинальным матчем чемпионата мира с США.

«Сам не знаю, что на меня нашло». Денис Гурьянов пропустит МЧМ из-за удара в пах Завтра сборная России проведет первый матч на чемпионате мира, а сегодня свою судьбу узнали два последних «отцепленных» кандидата.

Денис Гурьянов: Надеюсь, у меня будет шанс реабилитироваться на следующем МЧМ Напомним, во вчерашнем контрольном матче с Данией (5:0) Гурьянов получил удаление до конца игры за колющий удар клюшкой. Именно это нарушение игровой дисциплины и стало причиной его непопадания в список из 23-х игроков, которые поедут в Хельсинки на турнир.

Гурьянов не сыграет на МЧМ-2016 Форвард «Лады» Денис Гурьянов пропустит молодежный чемпионат мира в Хельсинки.

МЧМ-2016. Стал известен состав сборной России Стал известен состав молодежной сборной России на чемпионат мира по хоккею, который пройдет в Хельсинки (Финляндия).