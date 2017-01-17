Андре Виллаш-Боаш: Лимит на легионеров в чемпионате Китая нельзя было менять за месяц до старта сезона

Главный тренер китайской команды «Шанхай СИПГ» Андре Виллаш-Боаш подверг критике изменения лимита на легионеров в чемпионате страны.

- Это решение должны были принимать после окончания сезона. Такое серьезное изменение не должны принимать за месяц до старта чемпионата. Большинство клубов строили свои планы в соответствии с предыдущим регламентом, и теперь каждая команда застигнута врасплох.

Я знаю, что Китайская футбольная ассоциация изменила правила с целью повысить уровень местных молодых игроков, но это также приведет к повышению цен на них. Их рыночная стоимость будет расти как мыльный пузырь. Для них не будет полезным играть под слишком большим давлением, — цитирует португальца South China Morning Post.

Отныне на поле в китайской лиге смогут выходить максимум три легионера в составе одной команд.



Пять иностранных футболистов могут быть включены в заявку, которая составляет 18 футболистов. Также в заявку обязательно должны быть включены два игрока моложе 23 лет, а один из них должен выйти на поле в стартовом составе.

Ранее в Китае действовали следующие правила: в заявку на игру можно было включить одного легионера из Азии и еще четырех легионеров из других стран. При этом на поле одновременно могли находиться один легионер из Азии и еще три легионера из других частей света.

Новый сезон в чемпионате Китая стартует 4 марта.



Отметим, что последними звездными новичками лиги стали Аксель Витсель, Карлос Тевес и Оскар.

Андре Виллаш-Боаш ранее был главным тренером «Зенита».

