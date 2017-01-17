MLG Columbus стал самым просматриваемым турниром в 2016 году
Аналитическая компания Gamoloco опубликовала статистику самых просматриваемых турниров по CS:GO в 2016 году.
MLG Columbus возглавил рейтинг с 672 тыс. зрителей, за ESL One Cologne 2016 следили 523 тыс. человек, а DreamHack Masters Malmo смотрели 377 тысяч зрителей.
Московский турнир EPICENTER: Moscow расположился на 11 месте с 156 тыс. зрителей.
Стоит отметить, что рейтинг учитывал только англоязычные трансляции.
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