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MLG Columbus стал самым просматриваемым турниром в 2016 году

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Аналитическая компания Gamoloco опубликовала статистику самых просматриваемых турниров по CS:GO в 2016 году.

MLG Columbus возглавил рейтинг с 672 тыс. зрителей, за ESL One Cologne 2016 следили 523 тыс. человек, а DreamHack Masters Malmo смотрели 377 тысяч зрителей.

Московский турнир EPICENTER: Moscow расположился на 11 месте с 156 тыс. зрителей.

Стоит отметить, что рейтинг учитывал только англоязычные трансляции.

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