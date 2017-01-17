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Сергей Мозякин: Приятно быть капитаном сборной своего дивизиона

Источник:  КХЛКомментарии

Капитан магнитогорского «Металлурга» и команды дивизиона Харламова Сергей Мозякин поделился ожиданиями от предстоящего матча звезд КХЛ.

- Эмоции по поводу участия в матче Звезд у меня только положительные. Для меня он будет уже девятым подряд, так что жду того же, что и всегда: встречи с друзьями, ощущения праздника, полных трибун, поддержки болельщиков. Можно будет немного «перезагрузиться», отвлечься от напряженного графика регулярного чемпионата. А потом вернуться в него с новыми силами и эмоциями. Приятно быть капитаном сборной своего дивизиона, тем более что от «Металлурга» нас будет целая делегация во главе с Ильей Петровичем Воробьевым. Постараемся, чтобы наша команда достойно проявила себя в Уфе. В этом году изменился формат матча Звезд, и, думаю, это правильно, спортивная составляющая стала весомее, все игроки постараются показать свои лучшие качества, - цитирует Мозякина официальный сайт КХЛ.

Отметим, Сергей Мозякин участвовал во всех предыдущих матчах Звезд КХЛ и с 30 (22+8) очками является их лучшим бомбардиром.

Напомним, что 9-й матч звезд Континентальной хоккейной лиги состоится 21 января 2017 года в Уфе.

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