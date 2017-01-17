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Гол Овечкина в ворота «Финикса» включен в список лучших моментов в истории НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

НХЛ включила гол форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Финикса» в список лучших моментов в истории, приуроченному к столетию лиги.

Этот гол Овечкин забил 11 лет назад – 16 января 2006 года в матче в Аризоне.

«Брендан Уитт выбросил шайбу в среднюю зону. Я набрал скорость и подобрал ее. Убрал шайбу под себя, прокатился на спине и как-то забил. Гол получился красивым, но тут мне повезло.

Это было просто удачей. Удача? Мастерство? Я не знаю. Называйте это, как хотите», – сказал Овечкин, вспоминая ту шайбу.

Напомним, тот сезон стал дебютным для российского нападающего в НХЛ. В 81 матче он набрал 106 (52+54) очков и стал обладателем «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона.

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