Гол Овечкина в ворота «Финикса» включен в список лучших моментов в истории НХЛ

НХЛ включила гол форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Финикса» в список лучших моментов в истории, приуроченному к столетию лиги.

Этот гол Овечкин забил 11 лет назад – 16 января 2006 года в матче в Аризоне.

It was a goal so magnificent, even @Ovi8 himself can't explain how it happened. #NHL100 @Bridgestone



