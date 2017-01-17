Борис Майоров: Покоробило, что в одинаковых условиях «Ак Барсу» гол засчитали, а «Динамо» - нет
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о двух спорных эпизодах в матче «Динамо» - «Ак Барс».
Наблюдал
за матчем
бело-голубых
с «Ак Барсом»,
в котором их
победная серия
как раз прервалась,
но и тут скажу:
игра была абсолютно
равной. Засчитай
арбитры гол
в ворота казанцев
– и гости могли
бы победу упустить.
Причем меня
покоробило,
что в одинаковых
условиях гол
в ворота «Динамо»
засчитали, а
когда москвичи
забили – уже
нет. Судьям все
же стоит быть
более последовательным
Напомним, что что матч закончился победой «Ак Барса» - 2:1. При этом в третьем периоде судьи не засчитали гол в ворота казанцев.
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