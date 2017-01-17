Борис Майоров: Покоробило, что в одинаковых условиях «Ак Барсу» гол засчитали, а «Динамо» - нет

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о двух спорных эпизодах в матче «Динамо» - «Ак Барс».

Наблюдал за матчем бело-голубых с «Ак Барсом», в котором их победная серия как раз прервалась, но и тут скажу: игра была абсолютно равной. Засчитай арбитры гол в ворота казанцев – и гости могли бы победу упустить. Причем меня покоробило, что в одинаковых условиях гол в ворота «Динамо» засчитали, а когда москвичи забили – уже нет. Судьям все же стоит быть более последовательным и в своих решениях.

Напомним, что что матч закончился победой «Ак Барса» - 2:1. При этом в третьем периоде судьи не засчитали гол в ворота казанцев.