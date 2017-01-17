Китайский клуб предложил Янгу контракт с зарплатой в 10 млн фунтов

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, на игрока «красных дьяволов» претендует китайский клуб «Шаньдун Лунэн», который готов платить футболисту 10 млн фунтов в год.

Ранее сообщалось, что полузащитник также интересен клубам из Премьер-Лиги: «Вест Хэму», «Уотфорду», «Кристал Пэласу», а также «Борнмуту» и «Эвертону».

В нынешнем сезоне 31-летний Янг провел за «Юнайтед» 8 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 10 млн евро, а его контракт с «МЮ» рассчитан до 2018 года.