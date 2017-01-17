Секстон может успеть восстановиться к Матчу звезд КХЛ
«Нефтехимик»
рассчитывает, что форвард Дэн Секстон сможет принять участие в Матче звезд КХЛ
в Уфе.
29-летний американец не играет с 22 декабря, когда получил травму в матче регулярного чемпионата с ЦСКА (1:3).
«Секстон уже тренируется, на данный момент мы рассчитываем, что хоккеист будет готов представить «Нефтехимик» на Матче звезд КХЛ», – приводит «Р-Спорт» слова пресс-службы «Нефтехимика».
В нынешнем сезоне Секстон является лучшим бомбардиром «Нефтехимика», набрав 40 (12+28) очков в 43 матчах.
Секстон попал в состав команды дивизиона Харламова по итогам голосования журналистов.
Матч звезд КХЛ пройдет 21-22 января в рамках Недели звезд хоккея в Уфе.
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