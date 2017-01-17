«Манчестер Сити» готов побить трансферный рекорд ради приглашения Месси

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может воссоединиться с Хосепом Гвардиолой в «Манчестер Сити». Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, английский клуб сообщил представителям каталонской команды, что они готовы выложить за игрока сборной Аргентины больше 100 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что нападающий минувшим летом принял решение покинуть «Барселону» и готов рассмотреть предложения от других команд. В то же время, некоторые руководители сине-гранатовых давали понять, что клуб готов удовлетворить все требования футболиста лишь бы продлить с ним контракт. По информации испанских СМИ, стороны продолжают вести переговоры.

В нынешнем сезоне 29-летний Месси провел во всех турнирах 22 матча, забил 26 голов и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 120 млн евро, а его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2018 года.

Отметим, что самый дорогой переход в истории футбола состоялся летом 2016 года. Тогда полузащитник Поль Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 млн евро.

Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси (статья)