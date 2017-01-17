Луис Адриано: Безусловно, цель – быть на первом месте

Бразильский нападающий Луис Адриано поделился ожиданиями от предстоящего выступления в составе «Спартака, а также рассказал, какие цели он ставит перед собой в новом клубе.

- У «Спартака» самый красивый музей, который я когда-либо видел. Я очень горжусь находиться здесь. Я рад, что моя майка останется также в этом музее.

Я разговаривал с Алексом, он сказал, что здесь очень уютно и хорошие болельщики. Здесь очень приятно находиться.



Безусловно, цель — быть на первом месте. Я знаю, что мы превосходим «Зенит» на пять очков. С честью буду защищать цвета «Спартака» и помогу команде стать чемпионом.



Чувствую себя очень хорошо, единственное, немного устал после перелета и подписи контракта. У меня сложилось хорошее прошлое в «Шахтере», но я сделаю все, чтобы показать намного выше уровень игры, чем там. Естественно, я буду максимально буду отдаваться на поле против Луческу. Я считаю его почти своим отцом, поэтому для меня это будет значимый матч.

Я рад возможности играть за «Спартак», - рассказал Адриано в интервью официальному каналу ФК «Спартак-Москва» в YouTube.

Напомним, в понедельник, 16 января, Луис Адриано подписал контракт со «Спартаком». По предварительной информации, сумма трансфера бразильца в московский клуб составила один миллион евро. При этом в случае чемпионства красно-белых «Милан» получит дополнительный бонус.

Добавим, что за полтора сезона в серии A 29-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре голевые передачи в 33 матчах.