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Гвардиола намерен приобрести в «Манчестер Сити» нового вратаря

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб «Манчестер Сити» во главе с Хосепом Гвардиолой намерен укрепить вратарскую линию летом 2017 года.

Как сообщает издание The Guardian, испанский специалист недоволен игрой Клаудио Браво, который переехал в АПЛ минувшим летом из «Барселоны». Отмечается, что с другим вратарем команды – Вили Кабальеро – клуб не будет продлевать соглашение и он покинет «горожан» на правах свободного агента.

Добавим, что до перехода Браво испанские СМИ утверждали об интересе Гвардиолы к голкиперу мадридского «Реала» Кейлору Навасу.

В нынешнем сезоне Браво провел во всех турнирах за «Сити» 22 матча, пропустил 28 голов и в пяти встречах оставлял свои ворота «сухими». На счету Кабальевро – 10 игр, 11 пропущенных мячей и две «сухие» встречи.

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