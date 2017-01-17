Бывший форвард «Анжи» Бланко Лещук стал игроком донецкого «Шахтера»
Донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с аргентинским форвардом Густаво Бланко Лещуком.
Контракт с футболистом подписан на три с половиной года.
Аргентинский нападающий с украинскими корнями начал взрослую карьеру на родине в «Арсенале» из города Саранди, в составе которого стал чемпионом Аргентины (Клаусуры) в 2012 году.
Затем Лещук перешел в
махачкалинский «Анжи», но не провел за дагестанскую команду ни одного официального
матча. С февраля 2016 года аргентинец играл за львовские «Карпаты».
В составе «Карпат» Бланко Лещук провел 26 матчей, в которых забил 9 мячей.
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