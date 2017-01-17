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Бывший форвард «Анжи» Бланко Лещук стал игроком донецкого «Шахтера»

Источник:  ФК «Шахтер»Комментарии

Донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с аргентинским форвардом Густаво Бланко Лещуком.

Контракт с футболистом подписан на три с половиной года.

Аргентинский нападающий с украинскими корнями начал взрослую карьеру на родине в «Арсенале» из города Саранди, в составе которого стал чемпионом Аргентины (Клаусуры) в 2012 году.

Затем Лещук перешел в махачкалинский «Анжи», но не провел за дагестанскую команду ни одного официального матча. С февраля 2016 года аргентинец играл за львовские «Карпаты».

В составе «Карпат» Бланко Лещук провел 26 матчей, в которых забил 9 мячей.

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