Дельвин Ндинга: Старался подсказывать Коре во время матча с «Вердером»
Полузащитник
«Локомотива» Дельвин Ндинга подвел итоги контрольного матча с молодежной
командой «Вердера» (U23), которая завершилась
победой красно-зеленых (2:0).
– Пока трудно выдерживать нагрузки, – приводит слова Ндинга официальный сайт «Локомотива». – Мы только втягиваемся в работу. Здорово, что удалось выиграть. Всегда приятно начинать сбор с победы. Считаю, что это был хороший матч и хороший соперник.
– В перерыве вы много
общались с Александром Коре. Что подсказывали?
– Я лучше ориентируюсь в команде, знаю требования тренера, нашу игру. Мы с Александром говорим на одном языке, поэтому я старался подсказывать ему.
Напомним, дубль в матче сделал форвард Александр Коре, который проходит просмотр в «Локомотиве». 25-летний француз выступает в Литве за «Стумбрас».