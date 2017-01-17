Дельвин Ндинга: Старался подсказывать Коре во время матча с «Вердером»

Полузащитник «Локомотива» Дельвин Ндинга подвел итоги контрольного матча с молодежной командой «Вердера» (U23), которая завершилась победой красно-зеленых (2:0).

– Пока трудно выдерживать нагрузки, – приводит слова Ндинга официальный сайт «Локомотива». – Мы только втягиваемся в работу. Здорово, что удалось выиграть. Всегда приятно начинать сбор с победы. Считаю, что это был хороший матч и хороший соперник.

– В перерыве вы много общались с Александром Коре. Что подсказывали?

– Я лучше ориентируюсь в команде, знаю требования тренера, нашу игру. Мы с Александром говорим на одном языке, поэтому я старался подсказывать ему.

Напомним, дубль в матче сделал форвард Александр Коре, который проходит просмотр в «Локомотиве». 25-летний француз выступает в Литве за «Стумбрас».