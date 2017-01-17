Джорджо Кьеллини: Погба – это ЛеБрон Джеймс и Усэйн Болт в футболе

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини признался, что «Ювентусу» не хватает присутствия в составе полузащитника Поля Погба, который минувшим летом перешел в английский «Манчестер Юнайтед».

- В прошлом году в центре поля у нас был такой игрок, как Погба. Он – ЛеБрон Джеймс и Усэйн Болт в футболе. В прошлом сезоне присутствие Погба в команде позволяло всей команде играть определенным образом. Но теперь его нет, и нам пришлось перестраиваться. Аллегри ищет решение наших проблем, мы не идиоты и не клоуны, — цитирует Кьеллини портал Goal со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, летом 2016 года полузащитник Поль Погба вернулся в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» за 105 млн евро. Этот переход стал самым дорогим в истории футбола.