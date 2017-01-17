«Челси»: Нам ничего не известно о том, что Слуцкий может занять какую-то должность в нашем клубе

Глава департамента по связям с общественностью «Челси» Стив Аткинс не подтвердил информацию о том, что бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может войти в штаб лондонского клуба.

- Нам ничего не известно о том, что Леонид Слуцкий может занять какую-то должность в «Челси» в ближайшее время. Могу с точностью сказать, что сейчас он не работает в нашем клубе. Он друг нашего клуба и просто посетил игру с «Лестером» в Лондоне, мы всегда рады его видеть, - цитирует Аткинса агентство «Р-Спорт».

В субботу Слуцкий был в Англии и посетил матч 21-го тура английской премьер-лиги между «Лестером» и «Челси».

Напомним, Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА в минувшем декабре, уступив место Виктору Гончаренко. С августа 2015 по июнь 2016 года он совмещал должности главного тренера армейцев и сборной России. Но после провального выступления национальной команды на чемпионате Европы Слуцкий ушел из сборной.