Линус Умарк: Сейчас моя мечта выиграть Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым»

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассказал о планах команды на концовку регулярного чемпионата КХЛ.

- Мы точно хотим завершить регулярный чемпионат в четверке лучших команд конференции. Конечно, нам очень сложно, много травм. Сейчас хотим выдать серию из десяти лучших матчей в сезоне, чтобы войти в плей-офф с преимуществом своей площадки. В плей-офф мы будем играть только на победу. Сейчас моя мечта выиграть Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым». Конечно, я хочу выиграть всё, но мне нужно с чего-то начать. Кубок Гагарина - главная цель. Больше я ни о чем не думаю, - передает слова Умарка официальный сайт КХЛ.

Напомним, что после 51 встречи в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» набрал 79 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конфереции.