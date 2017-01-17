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Линус Умарк: Не хочу, чтобы мои шутки воспринимали с каким-то злым уклоном

Источник:  КХЛКомментарии

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассказал о планах команды на концовку регулярного чемпионата КХЛ.

- Скандал на Кубке первого канала? Я был очень зол на это. Сам по себе я очень веселый, чуть-чуть саркастичный человек. Я просто хотел сказать, что мы выиграли и это здорово, но меня не правильно поняли. Видимо, некоторым людям нравятся скандалы. Да, мы победили тогда на турнире, но никаких плохих слов про российский хоккей там не было сказано вообще. Поэтому еще раз хотел бы прояснить ситуацию.

Конечно, я всегда открыт к общению. Просто мне не нравится, когда какую-то небольшую шутку воспринимают очень остро. По жизни я люблю пошутить, я хочу, чтобы у всех была улыбка на лице. Я никогда не думаю ничего плохого про людей. Готов общаться, но не хочу, чтобы мои слова неверно интерпретировали и понимали мои шутки с каким-то злым уклоном. Ведь я не хочу сказать ничего плохого ни про одну лигу, ни про одну страну, ни про кого-то из людей, - передает слова Умарка официальный сайт КХЛ.

Ранее шведский нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк отказался от общения с российской прессой. Причиной бойкота стало интервью Умарка по ходу Кубка Первого канала, когда слова шведа, как он считает, были неправильно переведены.

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