«МЮ» отказался продавать Депая в «Лион»

Руководство «Манчестер Юнайтед» не торопиться отпускать полузащитника Мемфиса Депая в другой клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно информации источника, английский клуб отказался продавать игрока сборной Голландии в «Лион» за 13 млн фунтов. Отмечается, что «красные дьяволы» намерены получить с продажи футболиста на 4 млн больше, а также гарантировать себе дополнительные выплаты в случае успешного выступления Депая в новой команде.

Ранее сообщалось, что на полузащитника также претендуют «Милан», «Рома» и московский «Спартак». А сам игрок готов стать футболистом «Лиона».

В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.

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