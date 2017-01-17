Барри Троц: Мне понравилось стремление «Вашингтона» отыграться

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц оценил результативность команд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (7:8 OT).

«15 голов за матч – это была не самая лучшая игра с обеих сторон. Обе команды были не слишком хороши. Здорово сыграли в атаке, но не в обороне. Но мне понравилось наше стремление отыграться», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.

Напомним, сначала «Вашингтон» вел в счете 3:0, после чего дважды отыгрывал по две шайбы, сравняв счет с 3:5 и 5:7.

Матч «Питтсбург» – «Вашингтон» стал самым результативным в НХЛ с 2011 года.

27 октября 2011 года в матче «Филадельфия» – «Виннипег» было забито 17 голов (8:9).