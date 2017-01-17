Барри Троц: Мне понравилось стремление «Вашингтона» отыграться
Главный тренер «Вашингтона»
Барри Троц оценил результативность команд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом»
(7:8 OT).
«15 голов за матч – это была не самая лучшая игра с обеих сторон. Обе команды были не слишком хороши. Здорово сыграли в атаке, но не в обороне. Но мне понравилось наше стремление отыграться», – приводит слова Троца официальный сайт НХЛ.
Напомним, сначала «Вашингтон» вел в счете 3:0, после чего дважды отыгрывал по две шайбы, сравняв счет с 3:5 и 5:7.
Матч «Питтсбург» – «Вашингтон» стал самым результативным в НХЛ с 2011 года.
27 октября 2011 года в матче «Филадельфия» – «Виннипег» было забито 17 голов (8:9).
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 8:7 О.Т. (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)
Голы:
Бураковски (Уинник), 7:06 (0:1). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 17:09 (0:2). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 21:17 (0:3). Малкин (Дэйли, Шульц), 26:28 (1:3). Шири (Дэйли, Кросби), 27:12 (2:3). Бонино (Кессел, Шульц), 28:55 (3:3). Раст (Дэйли, Мяяття), 33:47 (4:3). Малкин (Шульц, Гентзел), 34:37 (5:3). Коннолли (Чорни, Бураковски), 35:07 (5:4). Эллер (Оши, Шмидт), 36:54 (5:5 - мен.). Малкин (Хорнквист, Кросби), 37:19 (6:5 - бол.). Кросби (Раст, Шири), 45:55 (7:5). Оши (Овечкин, Нисканен), 49:29 (7:6 - бол.). Эллер (Нисканен, Орлов), 54:38 (7:7). Шири (Кросби, Шульц), 60:34 (8:7).
Место и дата
17 января 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция