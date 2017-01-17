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Мартин Демичелис вернулся в «Малагу»

Источник:  ФК «Малага»Комментарии

Бывший защитник «Баварии», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Мартин Демичелис снова стал игроком испанской «Малаги».

36-летний футболист подписал с «Малагой» контракт до конца текущего сезона.

В августе 2016 года после трех сезонов в составе «Манчестер Сити» Демичелис подписал контракт с «Эспаньолом». За команду из Барселоны 36-летний аргентинец провел всего два матча. 10 января стороны достигли соглашения о досрочном разрыве соглашения.

За сборную Аргентины Мартин сыграл 50 матчей и завоевал серебро чемпионата мира-2014.

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