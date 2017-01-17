Мартин Демичелис вернулся в «Малагу»
Бывший защитник «Баварии», «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Мартин Демичелис снова стал игроком испанской «Малаги».
36-летний футболист подписал с «Малагой» контракт до конца текущего сезона.
MCFNews| Demichelis refuerza la defensa del #MálagaCF. ¡Bienvenido de nuevo, Micho! 😊➡️ https://t.co/gZjaAO5fvv pic.twitter.com/6ET9JWV4lV— Málaga CF (@MalagaCF) 17 января 2017 г.
В августе 2016 года после трех сезонов в составе «Манчестер Сити» Демичелис подписал контракт с «Эспаньолом». За команду из Барселоны 36-летний аргентинец провел всего два матча. 10 января стороны достигли соглашения о досрочном разрыве соглашения.
За сборную Аргентины Мартин сыграл 50 матчей и завоевал серебро чемпионата мира-2014.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически