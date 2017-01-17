Мартин Демичелис вернулся в «Малагу»

Серхио Рамос: Автогол – лишь один момент, а так, это была одна из моих лучших игр за «Реал» в Севилье

Защитник «Реала» Серхио Рамос высказался о своем автоголе в матче 18-го тура примеры с «Севильей» (1:2) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан».