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В случае ухода Санчеса, «Арсенал» постарается приобрести форварда «Милана»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, на игрока итальянского клуба претендует лондонский «Арсенал», который рассматривает его в качестве замены Алексису Санчесу. 

Ранее сообщалось, что чилиец не может договориться с «Арсеналом» о новом контракте и готов рассмотреть предложения от других команд.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард «Милана» провел во всех турнирах 17 матчей, забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока сборной Франции в 15 млн евро, а его контракт с «россонери» рассчитан до 2019 года.

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