Доминика Цибулкова: На Australian Open ощущаю себя по-другому из-за высокого посева
Шестая ракетка мира
Доминика Цибулкова после победы над Денисой Аллертовой (7:5, 6:2) в первом
круге турнира «Большого шлема» Australian Open рассказала о своем настрое.
«Я впервые так высоко посеяна на турнире «Большого шлема», из-за чего ощущаю себя по-другому. Я стараюсь полностью сосредоточиться и делать то, что нужно.
У меня был серьезный настрой на матч. Даже после ошибок я просто переключалась. Даже если теряешь позитивный настрой на один или два розыгрыша, все может развернуться в другую сторону. Это со мной произошло на прошлой неделе, и я сделала выводы из этого», – приводит слова Цибулковой официальный сайт Australian Open.
Напомним, 27-летняя словацкая теннисистка посеяна под шестым номером. Во втором круге ее соперницей станет Се Су-Вэй из Тайваня.
Матч
Цибулкова Д. (Словакия) - Аллертова Д. (Чехия) - 7:5, 6:2
Место и дата
17 января 05:00, , Онлайн-трансляция