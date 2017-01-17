Доминика Цибулкова: На Australian Open ощущаю себя по-другому из-за высокого посева

Шестая ракетка мира Доминика Цибулкова после победы над Денисой Аллертовой (7:5, 6:2) в первом круге турнира «Большого шлема» Australian Open рассказала о своем настрое.

«Я впервые так высоко посеяна на турнире «Большого шлема», из-за чего ощущаю себя по-другому. Я стараюсь полностью сосредоточиться и делать то, что нужно.

У меня был серьезный настрой на матч. Даже после ошибок я просто переключалась. Даже если теряешь позитивный настрой на один или два розыгрыша, все может развернуться в другую сторону. Это со мной произошло на прошлой неделе, и я сделала выводы из этого», – приводит слова Цибулковой официальный сайт Australian Open.

Напомним, 27-летняя словацкая теннисистка посеяна под шестым номером. Во втором круге ее соперницей станет Се Су-Вэй из Тайваня.