Боккетти продлит контракт со «Спартаком» на 2,5 года
Защитник Сальваторе Боккетти в ближайшее время планирует подписать с московским «Спартаком» новый контракт на 2,5 года.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Официальная информация о подписании соглашения может появиться уже в ближайшее время.
Ныне действующий контракт итальянца со «Спартаком» истекает летом 2017 года. Ранее сообщалось, что столичный клуб намерен предложить 30-летнему защитнику новое соглашение с зарплатой 2 миллиона евро в год. Агент Боккетти Андреа Д'Амико в данный момент находится в Москве.
В 2010 - 2013 годах Сальваторе защищал цвета казанского «Рубина».
«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после 17 туров.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически