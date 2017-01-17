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Боккетти продлит контракт со «Спартаком» на 2,5 года

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Защитник Сальваторе Боккетти в ближайшее время планирует подписать с московским «Спартаком» новый контракт на 2,5 года.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Официальная информация о подписании соглашения может появиться уже в ближайшее время.

Ныне действующий контракт итальянца со «Спартаком» истекает летом 2017 года. Ранее сообщалось, что столичный клуб намерен предложить 30-летнему защитнику новое соглашение с зарплатой 2 миллиона евро в год. Агент Боккетти Андреа Д'Амико в данный момент находится в Москве.

В 2010 - 2013 годах Сальваторе защищал цвета казанского «Рубина».

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после 17 туров.

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