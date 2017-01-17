Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург8 : 7 ОТВашингтон
Теннис  Веснина7:5, 6:2Богдан
Теннис  Турсунов2:6, 6:7, 3:6Штепанек
Теннис  Александрова0:6, 6:4, 1:6Макарова
Теннис  Медведев5:7, 6:4, 6:7, 1:6Эскобедо
Футбол  Гана- : -Уганда
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Валенсией

Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», защитник Антонио Валенсия продлил контракт с английским клубом.

Отмечается, что новое соглашения игрока сборной Эквадора рассчитано до лета 2018 года.

Напомним, футболист выступает за «красных дьяволов» с 2009 года.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник провел во всех турнирах 23 матча и отдал две голевые передачи.

Готовы побить трансферный рекорд. «Сити» решил приобрести Лионеля Месси

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«МЮ» отказался продавать Депая в «Лион»Руководство «Манчестер Юнайтед» не торопиться отпускать полузащитника Мемфиса Депая в другой клуб. Об этом сообщает издание Daily Mail.Джорджо Кьеллини: Погба – это ЛеБрон Джеймс и Усэйн Болт в футболеЗащитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини признался, что «Ювентусу» не хватает присутствия в составе полузащитника Поля Погба, который минувшим летом перешел в английский «Манчестер Юнайтед».Китайский клуб предложил Янгу контракт с зарплатой в 10 млн фунтовПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может покинуть команду в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Sun.Оливье Жиру: Думаю, мой гол ударом скорпиона лучше, чем у МхитарянаФорвард «Арсенала» Оливье Жиру сравнил свой гол ударом скорпиона в ворота «Кристал Пэлас» с похожим голом форварда «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в матче с «Сандерлендом».Луи ван Гал: Не думаю, что возобновлю тренерскую карьеруБывший наставник английского «Манчестер Юнайтед» 65-летний голландец Луи ван Гал намекнул, что намерен завершить тренерскую карьеру.Погба поблагодарил фанатов за поддержку после матча с «Ливерпулем»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после матча с «Ливерпулем» (1:1) в рамках 21-го тура АПЛ оставил пост на своей странице в социальной сети Instagram.Поль Погба: Мог стать игроком «Барселоны» или «Реала», но я прислушался к своему сердцуПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба объяснил, почему решил вернуться в «Манчестер Юнайтед», цвета которого он защищал с 2009 по 2012 гг.Генрих Мхитарян: Мы не оправдываемся, а делаем все возможное, чтобы попасть в четверку лучших команд АПЛПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян высказался после матча с «Ливерпулем», который состоялся в 21-м туре чемпионата Англии и завершился со счетом 1:1.Игрок «Лиона» – о переходе Депая: Здорово осознавать, что клуб может вложить деньги в серьезные трансферыПолузащитник «Лиона» Джордан Ферри высказался о возможном приходе в команду игрока «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Мемфиса Депая.Матич может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью намерен укрепить состав своей команды полузащитником «Челси» Неманьей Матичем.Хуан Мата: Еще немного – и мы бы дожали «Ливерпуль»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в центральной встрече 21-го тура чемпионата Англии.Юрген Клопп: Александер-Арнолд сыграл отменноГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил игру 18-летнего защитника Трента Александера-Арнолда в матче 21-го тура премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (1:1).Сергей Кривохарченко: Погба играл с «Ливерпулем» не на 100, а на 200 млн евроКомментатор телеканала «Матч ТВ» Сергей Кривохарченко оценил игру полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в матче 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:1).Георгий Черданцев: Как можно держать в запасе игрока уровня и харизмы Руни!?Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев - о решении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оставить в запасе капитана команды Уэйна Руни.Иан Райт: Хэштег, стрижка, эмодзи – все это отвлекает ПогбаБывший форвард «Арсенала» Иан Райт считает, что околофутбольные события мешают полузащитнику «Манчестер Юнайтед» сосредоточиться на игре.Руни спас комментаторов от летевшего в них мяча (видео)Форвард «Манчестер Юнайтеда» Уэйн Руни перед началом матча с «Ливерпулем» (1:1) спас комментаторов от летевшего в них мяча.Златан Ибрагимович: «Манчестер Юнайтед» допускал простые ошибкиФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович прокомментировал ничью в матче 21-го тура премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:1) на стадионе «Олд Траффорд».Юрген Клопп: Завтра я могу быть довольным результатом, но сегодня – только игройЮрген Клопп: Завтра я могу быть довольным результатом, но сегодня – только игройМоуринью, Клопп и Ибрагимович – о встрече «МЮ» и «Ливерпуля» в 21-м туре АПЛ.Юрген Клопп: В концовке надеялся, что нам немного повезет, но этого не случилосьГлавный тренер «Ливерпуля» прокомментировал гостевую ничью с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.Жозе Моуринью: Встреча с «Ливерпулем» была очень эмоциональной, интенсивной и агрессивнойГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моунинью подвел итог ничьей с «Ливерпулем» (1:1) в 21-м туре чемпионата Англии.
Главные новости
Футбол
Боккетти продлит контракт со «Спартаком» на 2,5 года
Футбол
«Челси»: Нам ничего не известно о том, что Слуцкий может занять какую-то должность в нашем клубе
Футбол
Луис Адриано: Безусловно, цель – быть на первом месте
Футбол
«Манчестер Сити» готов побить трансферный рекорд ради приглашения Месси
Биатлон
Пройс и Гесснер не выступят на этапе Кубка мира в Антерсельве
Хоккей
Гол Овечкина в ворота «Финикса» включен в список лучших моментов в истории НХЛ
Футбол
Андре Виллаш-Боаш: Лимит на легионеров в чемпионате Китая нельзя было менять за месяц до старта сезона
Футбол
Дмитрий Кириченко: На сборе «Ростова» используем систему Бердыева, которая долго применялась в «Рубине» (видео)
Футбол
«Краснодар» готов заплатить за шведского футболиста Клаессона два млн евро
Футбол
Арьен Роббен: Китай - это завершение карьеры. А я еще хочу играть на высоком уровне
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Антонио Валенсия
Антонио Валенсиявсе новости