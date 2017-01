«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Валенсией

Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», защитник Антонио Валенсия продлил контракт с английским клубом.

Отмечается, что новое соглашения игрока сборной Эквадора рассчитано до лета 2018 года.

.@Anto_V25's contract at #MUFC has been extended until the summer of 2018!



