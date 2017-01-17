«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Валенсией
Как сообщает пресс-служба «Манчестер Юнайтед», защитник Антонио Валенсия продлил контракт с английским клубом.
Отмечается, что новое соглашения игрока сборной Эквадора рассчитано до лета 2018 года.
.@Anto_V25's contract at #MUFC has been extended until the summer of 2018!— Manchester United (@ManUtd) 17 января 2017 г.
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Напомним, футболист выступает за «красных дьяволов» с 2009 года.
В нынешнем сезоне 31-летний защитник провел во всех турнирах 23 матча и отдал две голевые передачи.
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