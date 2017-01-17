«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Валенсией

Генрих Мхитарян: Мы не оправдываемся, а делаем все возможное, чтобы попасть в четверку лучших команд АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян высказался после матча с «Ливерпулем», который состоялся в 21-м туре чемпионата Англии и завершился со счетом 1:1.