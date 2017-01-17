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Гонсало Игуаин: Месси или Роналду? Лично мне ответить на этот вопрос очень просто

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин, который ранее выступал за мадридский «Реал», сравнил нападающего «сливочных» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Это то же самое, если мы будем сравнивать Касильяса и Буффона. Но лично мне ответить на этот вопрос очень просто. Месси и Роналду – настоящие звери футбола. У каждого из них есть свои плюсы, которые позволяют показывать великолепный уровень игры», – сказал Игуаин, слова которого приводит Goal.

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