Гонсало Игуаин: Месси или Роналду? Лично мне ответить на этот вопрос очень просто
Форвард «Ювентуса» и сборной Аргентины Гонсало Игуаин, который ранее выступал за мадридский «Реал», сравнил нападающего «сливочных» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Это то же самое, если мы будем сравнивать Касильяса и Буффона. Но лично мне ответить на этот вопрос очень просто. Месси и Роналду – настоящие звери футбола. У каждого из них есть свои плюсы, которые позволяют показывать великолепный уровень игры», – сказал Игуаин, слова которого приводит Goal.
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