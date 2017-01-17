Макгрегор будет выпускать лосьоны для бритья и откроет парикмахерскую

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор (21 победа, 3 поражения), который является чемпионом UFC в легкой весовой категории зарегестрировал свое имя и прозвище «Notorious One» в качестве торговых марок в патентном ведомстве США.

Как сообзает издание ESPN компания бойца носит название McGregor Sports and Entertainment. Она намеревается использовать имя Макгрегора для выпуска следующих товаров: лосьонов для бритья, видеоигр, книг, одежды. Помимо этого Конор собирается открыть парикмахерские, рестораны и спортивно-оздоровительные центры.

Напомним, что Макгрегор в своем последнем поединке нокаутировал американца Эдди Альвареса и отобрал у него титул чемпиона UFC в легком весе. На данный момент ирландец взял небольшой перерыв и организация пошла ему навстречу, так как Конор четыре раза дрался в 2016 году в октагоне. Следующий бой он должен провести против победителя пары Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон.

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