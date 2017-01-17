Биатлонисты предлагают штрафовать нарушителей антидопинговых правил на 1 миллион евро

Ведущие биатлонисты мира обратились в IBU с требованием увеличить размер штрафа за применение допинга с 200 тысяч до 1 миллиона евро.

Также в списке требований спортсменов значатся пункты о сокращении на два года квоты на участие в соревнованиях для федераций, чей спортсмен уличен в употреблении запрещенных препаратов, временном отстранении подозреваемых в нарушении антидопинговых правил, а также о недопуске признанных виновными в применении допинга биатлонистов до Олимпийских игро и чемпионатов мира, сокращении финансовой поддержки таких спортсменов со стороны IBU.

Напомним, более 170 биатлонистов из разных стран подписались под обращением к Международному союзу биатлонистов (IBU) с требованием решительных действий по отношению к допинговым скандалам.

Ранее Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Макларена передала в IBU информацию о 31 российском биатлонисте, которые подозреваются в употреблении допинга. Двое спортсменов, фамилии которых не были обнародованы, были отстранены от соревнований. Итальянская La Gazzetta dello Sport опубликовала информацию, согласно которой отстраненными спортсменками являются Ольга Вилухина и Яна Романова.







