Зинедин Зидан: Навас? Хватит обсуждать слухи, я не планирую менять голкипера

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход из команды голкипера Кейлора Наваса.

Ранее сообщалось, что испанский клуб готов отпустить игрока в другую команду, поскольку планирует приобрести вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа.

«Навас – прекрасный футболист, благодаря которому мы не проигрывали сорок матчей. Хватит обсуждать слухи, ведь я не собираюсь обновлять состав. Не думаю, что у вас есть повод для обсуждения, поскольку я не заинтересован в смене голкипера.

Доволен вратарями команды. Это касается и Кико Касильи и Рубена Яньеза. Дела складываются очень хорошо, нет смысла что-то менять», – сказал французский специалист, слова которого приводит Marca.

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