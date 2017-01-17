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Кэнни «kennyS» Шраб признан лучшим игроком WESG 2016

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Игрок французской команды Team EnVyUs Кэнни «kennyS» Шраб был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире World Electronic Sports Games 2016.


Напомним, что в финальном поединке французы переиграли польскую команду Team Kinguin со счетом 2:0 (16:5 de_train, 16:6 de_dust2).

World Electronic Sports Games проходил с 12 по 15 января в китайском городе Чанчжоу. Призовой фонд турнира по CS:GO составил 1,5 миллиона долларов.

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