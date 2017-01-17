Кэнни «kennyS» Шраб признан лучшим игроком WESG 2016
Игрок французской команды Team EnVyUs Кэнни «kennyS» Шраб был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире World Electronic Sports Games 2016.
.@EnVy_kennyS with his two new medals - #WESG gold and HLTV MVP by ZOWIE pic.twitter.com/Cppn6xQEgr— HLTV.org (@HLTVorg) 15 января 2017 г.
Напомним, что в финальном поединке французы переиграли польскую команду Team Kinguin со счетом 2:0 (16:5 de_train, 16:6 de_dust2).
World Electronic Sports Games проходил с 12 по 15 января в китайском городе Чанчжоу. Призовой фонд турнира по CS:GO составил 1,5 миллиона долларов.
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