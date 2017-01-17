Кэнни «kennyS» Шраб признан лучшим игроком WESG 2016

Организация M19 на своем Youtube-канале опубликовала ролик о прибытии команды League of Legends на буткемп.

Игроки M19 по League of Legends прибыли на буткемп Организация M19 на своем Youtube-канале опубликовала ролик о прибытии команды League of Legends на буткемп.

Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после WESG 2016 и DreamHack Leipzig.

Virtus.pro заняла пятое место в обновленном рейтинге лучших команд по CS:GO Портал HLTV.org обновил рейтинг лучших команд по Counter-Strike: Global Offensive после WESG 2016 и DreamHack Leipzig.

Аналитическая компания Gamoloco опубликовала статистику самых просматриваемых турниров по CS:GO в 2016 году.

MLG Columbus стал самым просматриваемым турниром в 2016 году

MLG Columbus стал самым просматриваемым турниром в 2016 году Аналитическая компания Gamoloco опубликовала статистику самых просматриваемых турниров по CS:GO в 2016 году.

Организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 опубликовали список команд, которые примут участие в квалификациях к турниру.

Natus Vincere примет участие в европейской квалификации к DAC 2017 Организаторы Dota 2 Asia Championships 2017 опубликовали список команд, которые примут участие в квалификациях к турниру.

Датская команда Astralis и бразильский коллектив SK Gaming приглашены на турнир Intel Extreme Masters Katowice 2017 по CS:GO.

Astralis и SK Gaming получили приглашения на IEM Katowice 2017 Датская команда Astralis и бразильский коллектив SK Gaming приглашены на турнир Intel Extreme Masters Katowice 2017 по CS:GO.

Игрок команды Fantastic Five Илья «Illidan» Пивцаев в интервью порталу Cybersport.ru поделился впечатлениями от турнира WESG 2016, рассказал о выступлении команд из СНГ и поведал о планах на будущее.

Илья «Illidan» Пивцаев: Хочу себя попробовать в других организациях

Илья «Illidan» Пивцаев: Хочу себя попробовать в других организациях Игрок команды Fantastic Five Илья «Illidan» Пивцаев в интервью порталу Cybersport.ru поделился впечатлениями от турнира WESG 2016, рассказал о выступлении команд из СНГ и поведал о планах на будущее.

Аналитики портала Gamoloco опубликовали инфографику, в которой подсчитали количество часов, проведенных пользователями Twitch за просмотром игр в 2016 году.

Более миллиарда часов пользователи Twitch потратили на просмотр League of Legends в 2016 году

Более миллиарда часов пользователи Twitch потратили на просмотр League of Legends в 2016 году Аналитики портала Gamoloco опубликовали инфографику, в которой подсчитали количество часов, проведенных пользователями Twitch за просмотром игр в 2016 году.

По итогам китайской квалификации на Dota 2 Asia Championships 2017 пробились Invictus Gaming, IG.Vitality, LGD.Forever Young и VG.J

IG, IG.Vitality, LGD.FY и VG.J пробились на Dota 2 Asia Championships 2017 По итогам китайской квалификации на Dota 2 Asia Championships 2017 пробились Invictus Gaming, IG.Vitality, LGD.Forever Young и VG.J