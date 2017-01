Кэнни «kennyS» Шраб признан лучшим игроком WESG 2016

Игрок французской команды Team EnVyUs Кэнни «kennyS» Шраб был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире World Electronic Sports Games 2016.

.@EnVy_kennyS with his two new medals - #WESG gold and HLTV MVP by ZOWIE pic.twitter.com/Cppn6xQEgr