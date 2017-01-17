ACB 52 в Вене. Кинцл подерется с Агуевым, Смолдарев — с Андришаком
Российская промоутерская компания ACB («Беркут») 21 января проведет уже второй турнир в 2017 году.
Турнир ACB 52 состоится в Вене (Австрия), а главным поединком станет противостояние чеха Патрика Кинцла и представителя Австрии Арби Агуева.
Файткард выглядит следующим образом:
13.
(77.1) Патрик Кинцл (16-8, Чехия) vs Арби
«Monster» Агуев (21-7, Австрия)
12. (93+) Денис Смолдарев (12-2, Эстония) vs Михал «Longer» Андришак (17-6, Польша)
11. (83.9) Ибрагим Чужигаев (6-4, Россия) vs Никола Дипчиков (14-4, Болгария)
10. (77.1) Рубенилтон «Rubinho» Перейра (16-4, Бразилия) vs Эрхан «No Mercy» Картал (6-0, Австрия)
9. (70.3) Флавио «The Legendary» Альваро (49-10, Бразилия) vs Расул Шовхалов (14-4, Россия)
8. (61.2) Брайан «Boom» Келлеэр (16-7, США) vs Мурад Каламов (7-1, Россия)
7. (70.3) Жоао Луис «Andrezinho» Ногеира (23-6, Бразилия) vs Шамиль «The Chechen Wolf» Никаев (6-0, Бельгия)
6. (61.2) Арнольд «Silverback» Кро (13-5, Франция) vs Магомед Гиназов (11-2, Россия)
5. (93.0) Малик Мерад (22-15, Франция) vs TBA
4. (77.1) Исмаил Наурдиев (10-1, Австрия) vs TBA
3. (93.0) Батраз Агнаев vs Довлетжан Ягшимурадов (11-5 Туркменистан)
2. (61.2) Алессандро Пирев (4-1, Италия) vs Шамиль Шахбулатов (6-1, Россия)
1. (65.8) Марко Бурусич (9-5, Хорватия) vs TBA