Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Гана1 : 0Уганда
Баскетбол  Нижний Новгород9 : 8Летувос Ритас
Гандбол  Россия- : -Франция
Хоккей  Спартак0 : 0Слован
Футбол  Мали- : -Египет
Футбол  Интер- : -Болонья
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ACB 52 в Вене. Кинцл подерется с Агуевым, Смолдарев — с Андришаком

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская промоутерская компания ACB («Беркут») 21 января проведет уже второй турнир в 2017 году.

Турнир ACB 52 состоится в Вене (Австрия), а главным поединком станет противостояние чеха Патрика Кинцла и представителя Австрии Арби Агуева.

Файткард выглядит следующим образом:

13. (77.1) Патрик Кинцл (16-8, Чехия) vs Арби «Monster» Агуев (21-7, Австрия)
12. (93+) Денис Смолдарев (12-2, Эстония) vs Михал «Longer» Андришак (17-6, Польша)
11. (83.9) Ибрагим Чужигаев (6-4, Россия) vs Никола Дипчиков (14-4, Болгария)
10. (77.1) Рубенилтон «Rubinho» Перейра (16-4, Бразилия) vs Эрхан «No Mercy» Картал (6-0, Австрия)
9. (70.3) Флавио «The Legendary» Альваро (49-10, Бразилия) vs Расул Шовхалов (14-4, Россия)
8. (61.2) Брайан «Boom» Келлеэр (16-7, США) vs Мурад Каламов (7-1, Россия)
7. (70.3) Жоао Луис «Andrezinho» Ногеира (23-6, Бразилия) vs Шамиль «The Chechen Wolf» Никаев (6-0, Бельгия)
6. (61.2) Арнольд «Silverback» Кро (13-5, Франция) vs Магомед Гиназов (11-2, Россия)
5. (93.0) Малик Мерад (22-15, Франция) vs TBA
4. (77.1) Исмаил Наурдиев (10-1, Австрия) vs TBA
3. (93.0) Батраз Агнаев vs Довлетжан Ягшимурадов (11-5 Туркменистан)
2. (61.2) Алессандро Пирев (4-1, Италия) vs Шамиль Шахбулатов (6-1, Россия)
1. (65.8) Марко Бурусич (9-5, Хорватия) vs TBA 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Промоушен ACB подписал контракт с канадцем БосеромКанадский боец смешанного стиля Таннер Босер по прозвищу «Бульдозер» пополнил ряды тяжелого дивизиона АСВ.Макгрегор будет выпускать лосьоны для бритья и откроет парикмахерскуюИрландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор (21 победа, 3 поражения), который является чемпионом UFC в легкой весовой категории зарегестрировал свое имя и прозвище «Notorious One» в качестве торговых марок в патентном ведомстве США.Шторм надвигается на столицу. Шлеменко вновь подерется в РоссииШторм надвигается на столицу. Шлеменко вновь подерется в РоссииЛучший российский боец среднего веса Александр Шлеменко объявил дату своего следующего поединка.Харитонов объявил о начале подготовки к бою, который состоится в февралеРоссийский боец смешанного стиля Сергей Харитонов заявил, что начинает подготовку к поединку, который намечен на февраль этого года.Алексей Олейник: Просматривал бои Пешты и понял, что он плохо защищает шеюРоссийский боец смешанного стиля Алексей Олейник поделился своим комментарием после победы (рычаг локтя) над чехом Виктором Пештой в рамках турнира UFC Fight Night 103.M-1 Challenge в Оренбурге состоится 26 маяТрадиционный, уже четвертый по счету, ежегодный международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge, проходящий в Оренбурге, в этот раз состоится 26 мая.Рой Нельсон хочет провести бой с ОлейникомАмериканский боец смешанного стиля Рой Нельсон нацелился на поединок против россиянина Алексея Олейника. Об этом Нельсон сообщил в своем твиттере.M-1 Challenge 75. Колдуэлл сразится против Дивнича3 марта в Москве на турнире M-1 Challenge 75 чемпион двух американских организаций, ветеран TUF Кеон Колдуэлл (США, 11-3) бросит вызов экс-чемпиону M-1 Challenge в легком весе Максиму Дивничу (12-2).Реванш Эвингер – Куницкая состоится 25 марта в Канзас-СитиВо время турнира Invicta FC 21 руководители организации объявили, что 25 марта состоится реванш между американкой Тоней Эвингер (18-5) и россиянкой Яной Куницкой (9-2).Олейник «задушил» чеха Пешту в первом раунде на турнире UFC Fight Night 103 (видео)Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник победил чеха Виктора Пешту на турнире UFC Fight Night 103.Миочич – первый, Емельяненко – 30-й. Обновленный рейтинг бойцов ММАМиочич – первый, Емельяненко – 30-й. Обновленный рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В январьском рейтинге произошло немало изменений.Андерсон Силва сразится с Брансоном на турнире UFC 208Экс-чемпион UFC в среднем весе бразилец Андерсон Силва свой следующий поединок проведет 11 февраля в рамках турнира UFC 208.Глава KSW: Каждый польский мальчишка хочет увидеть бой Федора в ГданьскеГлава KSW: Каждый польский мальчишка хочет увидеть бой Федора в ГданьскеОдна из лучших лиг Европы польский промоушен KSW собирается организовать большое бойцовское шоу.Флойд Мэйвезер готов тренировать Ронду РоузиЗнаменитый боксер Флойд Мэйвезер-младший выразил желание помочь экс-чемпионке UFC в легчайшем весе Ронде Роузи, которая потерпела в ММА два поражения подряд.Россиянин Бигдаш защитил титул чемпиона One Championship в среднем весеРоссийский боец Виталий Бигдаш защитил титул чемпиона организации One Championship в среднем весе.ACB 51. Хаманаев проиграл Паломино, Гамзатов одолел УолласаВ Ирвайне (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам ACB 51.Расул Мирзаев: Иду на поправкуРоссийский боец смешанного стиля в своем инстаграме поблагодарил за поддержку и написал, что идет на поправку.Дэйна Уайт предложил Мэйвезеру выйти на ринг с Макгрегором за 25 миллионов долларовПрезидент UFC Дэйна Уайт сделал знаменитому боксеру Флойду Мэйвезеру-младшему предложение по организации боя с самым кассовым бойцом ММА Конором Макгрегором.Вердум проведет семинары в России вместо боя с дос СантосомЭкс-чемпион мира UFC в тяжелом весе бразилец Фабрисио Вердум не планирует повторно выходить в октагон против соотечественника Джуниора дос Сантоса.Александр Емельяненко может провести бой с Антонио СилвойРоссийский боец MMA Александр Емельяненко проведет бой в конце февраля или начале марта. Его соперником может стать известный бразилец Антонио Силва.
Главные новости
Футбол
Официально: Девич перешел в «Ростов»
Футбол
Боккетти продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года
Футбол
Санья оштрафован на 40 тысяч евро за сообщение в социальной сети
Биатлон
Биатлонисты предлагают штрафовать нарушителей антидопинговых правил на 1 миллион евро
MMA
Макгрегор будет выпускать лосьоны для бритья и откроет парикмахерскую
Футбол
«Челси»: Нам ничего не известно о том, что Слуцкий может занять какую-то должность в нашем клубе
Футбол
Луис Адриано: Безусловно, цель – быть на первом месте
Футбол
«Манчестер Сити» готов побить трансферный рекорд ради приглашения Месси
Биатлон
Пройс и Гесснер не выступят на этапе Кубка мира в Антерсельве
Хоккей
Гол Овечкина в ворота «Финикса» включен в список лучших моментов в истории НХЛ
все новости
ACB
ACBвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства