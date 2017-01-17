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Санья оштрафован на 40 тысяч евро за сообщение в социальной сети

Источник:  The FAКомментарии

Защитник «Манчестер Сити» Бакари Санья оштрафован Футбольной ассоциацией Англии (FA) на 40 тысяч фунтов стерлингов за комментарий в социальной сети Instagram после победы над «Бернли».

Во вторник FA сообщила, что Санья оштрафован независимой комиссией по регулированию за неправомерные действия за некорректный пост, размещенный на своей странице в социальной сети. Также организация предупредила игрока  о недопустимости такого поведения.

2 января в 20-м туре чемпионата Англии был сыгран матч между «Манчестер Сити» и «Бернли», завершившийся победой хозяев со счетом 2:1. На 31-й минуте главный арбитр Ли Мэйсон удалил с поля бразильского полузащитника «Манчестер Сити» Фернандиньо.

«10 против 12, но все равно сражались и победили, как настоящая команда», - написал Санья после матча. Позднее французский защитник отредактировал свое сообщение.



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