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«Зенит» забил 14 голов молодежной команде «Сохара», Кокорин и Джорджевич оформили по хет-трику

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Петербургский «Зенит» обыграл молодежную команду «Сохара» из Омана в товарищеском матче на сборе в Дубае со счетом 14:1 (7:0).

Игра проходила в закрытом режиме, команды провели два тайма по 40 минут. В составе сине-бело-голубых по хет-трику оформили Лука Джорджевич и Александр Кокорин, по два гола на счету Роберта Мака и Сергея Зуйкова. Также авторами забитых мячей в ворота «Сохара» стали Ибрагим Цаллагов, Павел Могилевец, Леон Мусаев и Данни.

«Зенит» начинал матч в следующем составе: Егор Бабурин, Сергей Зуйков, Луиш Нету (капитан команды), Вукашин Йованович, Евгений Чернов, Леон Мусаев, Ибрагим Цаллагов, Павел Могилевец, Йоан Молло, Роберт Мак, Лука Джорджевич.

Состав команды на второй тайм выглядел так: Егор Бабурин, Сергей Зуйков, Доменико Кришито (капитан), Леон Мусаев, Евгений Чернов, Эрнани, Роберт Мак, Данни, Ибрагим Цаллагов, Даниил Лесовой, Александр Кокорин. С 62-й минуты ворота сине-бело-голубых защищал Михаил Кержаков. Официальный сайт «Зенита» отмечает, что в начале второго тайма Кержаков играл в воротах соперников, а на 62-й минуте он и Бабурин поменялись командами.

Напомним, 18 января подопечные Мирчи Луческу проведут контрольный матч против венгерского «Видеотона». Начало встречи в 16:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. 

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