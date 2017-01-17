Боккетти продлил контракт со «Спартаком» до 2020 года

Итальянский защитник Сальваторе Боккетти подписал новый контракт с московским «Спартаком».

«Сегодня футбольный клуб «Спартак-Москва» и защитник Сальваторе Боккетти продлили трудовые отношения. Новое соглашение с 30-летним игроком рассчитано на три года — до 30 июня 2020 года.



В составе москвичей футболист дебютировал 10 марта 2013 года. С тех пор он провел за «Спартак» 71 матч и забил 4 мяча», - говорится в сообщении на официальном сайте красно-белых.

Ныне действующий контракт итальянца со «Спартаком» истекал летом 2017 года. Ранее сообщалось, что столичный клуб намерен предложить 30-летнему защитнику новое соглашение с зарплатой 2 миллиона евро в год.



В 2010 - 2013 годах Сальваторе защищал цвета казанского «Рубина».

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после 17 туров.

