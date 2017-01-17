Промоушен ACB подписал контракт с канадцем Босером

Канадский боец смешанного стиля Таннер Босер по прозвищу «Бульдозер» пополнил ряды тяжелого дивизиона АСВ.

25-летний боец за свою карьеру провел 14 поединков, в которых одержал 12 побед и потерпел два поражения.

Сейчас у него в активе серия из трех побед и 48 место в рейтинге Fightmatrix. Что интересно, одной из прошлогодних побед Таннер Босер реваншировал проигрыш другому тяжу АСВ - опытному бойцу Тиму Хэйгу.

Дебют «Бульдозера» состоится 11 марта на турнире ACB 54: Supersonic в Манчестере (Англия), где он выйдет на бой против Мухомада Вахаева.