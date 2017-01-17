Евгений Малкин: Мы с «Кэпиталз» в последнее время пропускаем слишком много голов
Форвард «Пенс» Евгений Малкин после матча с «Вашингтоном» (8:7 ОТ) дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Олегу Межерицкому.
- Женя, очень неожиданный матч. Сразу 15 голов! Вас будто американский футбол вдохновил, это там бывают такие счета.
- А в овертайме мы сделали тачдаун? – улыбается Малкин. – Да, никто не ждал такого матча. Можно сказать, что сейчас мы играли атака на атаку. Разное бывает в хоккее. Иногда – 1:0, а порой – такой фейерверк.
Но мы с «Кэпиталз» в последнее время пропускаем слишком много голов. Не должны играть так, как сегодня. Вот и в Вашингтоне в наши ворота влетело семь шайб (1:7). А еще был матч, когда нам забили четыре или пять голов, уже не помню.
Мы даем им много владеть шайбой, создавать моменты. Поэтому «Вашингтон» так часто забивает. И удаляться нам не нужно. Здорово, что победили, это была сумасшедшая игра. Но в следующем матче надо сделать выводы из ошибок и не давать сопернику столько пространства.
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 8:7 О.Т. (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)
Голы:
Бураковски (Уинник), 7:06 (0:1). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 17:09 (0:2). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 21:17 (0:3). Малкин (Дэйли, Шульц), 26:28 (1:3). Шири (Дэйли, Кросби), 27:12 (2:3). Бонино (Кессел, Шульц), 28:55 (3:3). Раст (Дэйли, Мяяття), 33:47 (4:3). Малкин (Шульц, Гентзел), 34:37 (5:3). Коннолли (Чорни, Бураковски), 35:07 (5:4). Эллер (Оши, Шмидт), 36:54 (5:5 - мен.). Малкин (Хорнквист, Кросби), 37:19 (6:5 - бол.). Кросби (Раст, Шири), 45:55 (7:5). Оши (Овечкин, Нисканен), 49:29 (7:6 - бол.). Эллер (Нисканен, Орлов), 54:38 (7:7). Шири (Кросби, Шульц), 60:34 (8:7).
Место и дата
17 января 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция