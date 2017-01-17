Евгений Малкин: Мы с «Кэпиталз» в последнее время пропускаем слишком много голов

Форвард «Пенс» Евгений Малкин после матча с «Вашингтоном» (8:7 ОТ) дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Олегу Межерицкому.

- Женя, очень неожиданный матч. Сразу 15 голов! Вас будто американский футбол вдохновил, это там бывают такие счета.

- А в овертайме мы сделали тачдаун? – улыбается Малкин. – Да, никто не ждал такого матча. Можно сказать, что сейчас мы играли атака на атаку. Разное бывает в хоккее. Иногда – 1:0, а порой – такой фейерверк.

Но мы с «Кэпиталз» в последнее время пропускаем слишком много голов. Не должны играть так, как сегодня. Вот и в Вашингтоне в наши ворота влетело семь шайб (1:7). А еще был матч, когда нам забили четыре или пять голов, уже не помню.

Мы даем им много владеть шайбой, создавать моменты. Поэтому «Вашингтон» так часто забивает. И удаляться нам не нужно. Здорово, что победили, это была сумасшедшая игра. Но в следующем матче надо сделать выводы из ошибок и не давать сопернику столько пространства.