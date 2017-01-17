Евгений Малкин: Наверное, мы сами на себя были обижены
Форвард «Пенс» Евгений Малкин после матча с «Вашингтоном» (8:7 ОТ) дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Олегу Межерицкому.
- «Питтсбург» уступал 0:3, но когда вы забили, то всю команду будто прорвало. Что было в том моменте?
- Мы играли четыре на четыре. Владели шайбой где-то секунд 30. Даже провели смену, выбежал свежий защитник. Дэйли отдал мне пас хорошей подкидкой.
Я просто уже немного подустал. Думаю: не буду принимать какие-то решения. Просто брошу в одно касание. И удачно попал. Здорово, что после этого мы поверили в свои силы. Все четыре звена подхватили этот порыв, мы забили еще один гол через минуту – и у нас пошла игра.
- «Вашингтон» вас разозлил?
- Не только они. Все-таки мы проиграли в трех последних матчах. Наверное, мы сами на себя были обижены. Ну нельзя было отдавать и четвертую игру, тем более у себя дома.
Да, горели со счетом 0:3. Это совсем не тот хоккей, который мы хотели показывать. Нужно было продемонстрировать характер. Все-таки у нас хорошая команда, в нас верят. И мы должны были у себя дома сделать все, чтобы перевернуть игру в нашу сторону. Может, «Вашингтон» там немного подсел? В любом случае, мы смогли перехватить инициативу.
Матч
Питтсбург - Вашингтон - 8:7 О.Т. (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)
Голы:
Бураковски (Уинник), 7:06 (0:1). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 17:09 (0:2). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 21:17 (0:3). Малкин (Дэйли, Шульц), 26:28 (1:3). Шири (Дэйли, Кросби), 27:12 (2:3). Бонино (Кессел, Шульц), 28:55 (3:3). Раст (Дэйли, Мяяття), 33:47 (4:3). Малкин (Шульц, Гентзел), 34:37 (5:3). Коннолли (Чорни, Бураковски), 35:07 (5:4). Эллер (Оши, Шмидт), 36:54 (5:5 - мен.). Малкин (Хорнквист, Кросби), 37:19 (6:5 - бол.). Кросби (Раст, Шири), 45:55 (7:5). Оши (Овечкин, Нисканен), 49:29 (7:6 - бол.). Эллер (Нисканен, Орлов), 54:38 (7:7). Шири (Кросби, Шульц), 60:34 (8:7).
Место и дата
17 января 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция