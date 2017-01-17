Евгений Малкин: Наверное, мы сами на себя были обижены

Форвард «Пенс» Евгений Малкин после матча с «Вашингтоном» (8:7 ОТ) дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Олегу Межерицкому.

- «Питтсбург» уступал 0:3, но когда вы забили, то всю команду будто прорвало. Что было в том моменте?

- Мы играли четыре на четыре. Владели шайбой где-то секунд 30. Даже провели смену, выбежал свежий защитник. Дэйли отдал мне пас хорошей подкидкой.

Я просто уже немного подустал. Думаю: не буду принимать какие-то решения. Просто брошу в одно касание. И удачно попал. Здорово, что после этого мы поверили в свои силы. Все четыре звена подхватили этот порыв, мы забили еще один гол через минуту – и у нас пошла игра.

- «Вашингтон» вас разозлил?

- Не только они. Все-таки мы проиграли в трех последних матчах. Наверное, мы сами на себя были обижены. Ну нельзя было отдавать и четвертую игру, тем более у себя дома.

Да, горели со счетом 0:3. Это совсем не тот хоккей, который мы хотели показывать. Нужно было продемонстрировать характер. Все-таки у нас хорошая команда, в нас верят. И мы должны были у себя дома сделать все, чтобы перевернуть игру в нашу сторону. Может, «Вашингтон» там немного подсел? В любом случае, мы смогли перехватить инициативу.



