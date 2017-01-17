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Евгений Малкин: Как выступает Холтби – это не мое дело

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Пенс» Евгений Малкин после матча с «Вашингтоном» (8:7 ОТ) дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Олегу Межерицкому.

- Поразительно, что вы растерзали такого вратаря как Брэйден Холтби, обладателя «Везина Трофи»-2016. «Питтсбург» выиграл второй период со счетом 6:3, и парень просто посыпался.
- Бывает и такое. Вот «Вашингтон» одержал девять побед подряд. Но рано или поздно, обязательно случится какой-то спад. Последние 10 матчей игроки «Кэпиталз» провели почти без выходных.

Но я не думаю о Холтби или «Вашингтоне». Мы думаем о своей игре. Получится забить – здорово. Два раза забить – отлично. А как выступает Холтби – это не мое дело.

Матч

Питтсбург - Вашингтон - 8:7 О.Т. (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)

Голы:

Бураковски (Уинник), 7:06 (0:1). Бэкстрём (Овечкин, Оши), 17:09 (0:2). Уильямс (Юханссон, Кузнецов), 21:17 (0:3). Малкин (Дэйли, Шульц), 26:28 (1:3). Шири (Дэйли, Кросби), 27:12 (2:3). Бонино (Кессел, Шульц), 28:55 (3:3). Раст (Дэйли, Мяяття), 33:47 (4:3). Малкин (Шульц, Гентзел), 34:37 (5:3). Коннолли (Чорни, Бураковски), 35:07 (5:4). Эллер (Оши, Шмидт), 36:54 (5:5 - мен.). Малкин (Хорнквист, Кросби), 37:19 (6:5 - бол.). Кросби (Раст, Шири), 45:55 (7:5). Оши (Овечкин, Нисканен), 49:29 (7:6 - бол.). Эллер (Нисканен, Орлов), 54:38 (7:7). Шири (Кросби, Шульц), 60:34 (8:7).

Место и дата

17 января 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция


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