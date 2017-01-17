Евгений Малкин: Как выступает Холтби – это не мое дело

Форвард «Пенс» Евгений Малкин после матча с «Вашингтоном» (8:7 ОТ) дал интервью корреспонденту «Советского спорта» Олегу Межерицкому.

- Поразительно, что вы растерзали такого вратаря как Брэйден Холтби, обладателя «Везина Трофи»-2016. «Питтсбург» выиграл второй период со счетом 6:3, и парень просто посыпался.

- Бывает и такое. Вот «Вашингтон» одержал девять побед подряд. Но рано или поздно, обязательно случится какой-то спад. Последние 10 матчей игроки «Кэпиталз» провели почти без выходных.

Но я не думаю о Холтби или «Вашингтоне». Мы думаем о своей игре. Получится забить – здорово. Два раза забить – отлично. А как выступает Холтби – это не мое дело.



