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Официально: Девич перешел в «Ростов»

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Ростова», 33-летний нападающий Марко Девич стал игроком донской команды. 

Отмечается, что экс-игрок «Рубина» присоединится к новой команде на втором сборе, стартующий 25 января.

«Уважаемые болельщики, мы рады сообщить о том, что клуб подписал контракт с нападающим Марко Девичем. Срок соглашения – 1,5 года.

Марко родился и вырос в Сербии и Черногории. Первое время нападающий выступал за местные клубы, а в 2005 году переехал на Украину, где успешно играл за футбольные клубы: «Волынь», «Металлист», «Шахтер». В России наш новичок с февраля 2014 по декабрь 2016 года был футболистом казанского

«Рубина». В 2008 году принял украинское гражданство и стал игроком сборной. Провёл за национальную команду Украины 35 матчей, забил 7 голов», – сообщает сайт «Ростова».

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